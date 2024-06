AGENA, secondo meeting del Progetto Europeo Discover a Giulianova

Dopo il primo incontro tenutosi a Vienna lo scorso gennaio, il secondo meeting per il Progetto Europeo Discover, di cui AGENA - l'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Teramo, è partner, si terrà a Giulianova, presso l'Hotel Europa, il prossimo 13 e 14 giugno 2024.

Il progetto Discover si concentra su un tema di assoluta centralità: le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), considerate una strategia fondamentale per la decarbonizzazione e la transizione energetica. Le CER rappresentano infatti un modello innovativo che permette ai cittadini di assumere un ruolo attivo nella produzione e nel consumo di energia da fonti rinnovabili, favorendo la sostenibilità ambientale, l'indipendenza energetica e lo sviluppo economico locale.

L’incontro vedrà la partecipazione di partner provenienti da Francia, Austria, Croazia e Bulgaria, riuniti per discutere lo stato di avanzamento del Progetto.

Il meeting rappresenta un’importante occasione per confrontarsi sulle iniziative e i servizi europei e nazionali dedicati al sostegno delle CER, condividere le esperienze maturate nei diversi Paesi partner e definire le strategie future per il coinvolgimento degli stakeholder su scala locale. I partecipanti avranno inoltre modo di confrontarsi sui cosiddetti “sister projects”, progetti affini per intrecciare connessioni e sinergie proficue per il successo del Progetto.

Nell'ottica di promuovere la mobilità sostenibile e di valorizzare il territorio abruzzese, i partner avranno modo di vivere un'esperienza unica la sera di giovedì 13 giugno: un'escursione in bicicletta lungo la ciclabile della riviera adriatica nel tratto tra Giulianova e Tortoreto. Si tratta di un'iniziativa fortemente voluta dall'Amministratore di AGENA, Francesco Marconi, che sottolinea il crescente valore delle piste ciclabili in Abruzzo, diventate ormai patrimonio di cultura e di uno stile di vita sano e sostenibile.

"Siamo entusiasti di essere partner del progetto Discover e di poter contribuire attivamente alla promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili sul nostro territorio", ha dichiarato Francesco Marconi, Amministratore Unico di AGENA. "Le CER rappresentano un'opportunità unica per accelerare la transizione energetica e per costruire un futuro più sostenibile per le nostre comunità. AGENA metterà a disposizione le proprie competenze e la propria esperienza per supportare la realizzazione di CER sul territorio provinciale, coinvolgendo attivamente cittadini, enti locali e imprese."

Maggiori informazioni disponibili sul sito ufficiale del progetto http://www.projectdiscover.eu/ e nella sezione dedicata del sito di AGENA https://www.agenateramo.it/progetti-europei-e-locali