È CHRISTIAN CORSI IL NUOVO MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITÀ DI TERAMO, È IL PIÙ GIOVANE D’ITALIA

È Christian Corsi, direttore del Dipartimento di Scienze della Conunicazione, il nuovo Magnifico Rettore dell’Università di Teramo. Corsi ha battuto l'altro candidato, l'ex direttore amministrativo Salvatore Cimini per 239 voti a 232.

Christian Corsi è il più giovane Rettore degli atenei pubblici italiani e il primo teramano a ricoprire la carica nella storia dell’Ateneo. È Professore Ordinario in Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze della comunicazione, è stato Preside e successivamente Direttore dell’omonimo Dipartimento. Inoltre, è stato Pro-rettore all’Orientamento in entrata, al Placement e al Welfare studentesco. È stato coordinatore del Corso di laurea magistrale Economics and communication for management and innovation in partenariato con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Attualmente è coordinatore del Corso di Dottorato di ricerca in Economic and social sciences dell’Università degli Studi di Teramo, titolare di docenze presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. È stato membro della Commissione CRUI “Bilancio e gestione economica e finanziaria delle Università”. È componente di comitati scientifici di riviste internazionali, tra le quali International Journal of Business Competition and Growth, Management Control, International Journal of Management and Enterprise Development, International Journal of Business Environment, Journal of Business Economics and Management. È socio delle seguenti comunità accademico-scientifiche: AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale), SISR (Società Italiana di Storia della Ragioneria) e SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale). Ha partecipato in qualità di relatore ad oltre 170 convegni e seminari scientifici a livello nazionale ed europeo. Ha pubblicato oltre 70 contributi tra articoli e monografie scientifiche con editori nazionali e internazionali in ambito di trasferimento tecnologico universitario e spin-off, di dinamiche di accounting e di performance economico-finanziarie, innovative e sociali, come pure di corporate governance di PMI, imprese start-up e technology-based, anche con riferimento a modelli aziendali orientati alla sostenibilità.