VANNO A MANGIARE DAI SUOCERI E AL RIENTRO TROVANO LA CASA SVALIGIATA

Di nuovo in azione i ladri ad Alba Adriatica. In un'abitazione della zona Peep, vicinissima a quella del consigliere comunale Renato Pantoli, svaligiata qualche giorno fa, ieri sera sono entrati e hanno portato via tutto quello che ritenevano di valore, come oggetti e vestiti firmati. In casa, non c'erano preziosi né denaro. I ladri sono entrati da una porta finestra che si affaccia sul giardino, approfittando del fatto che i padroni di casa erano andati a cena dai parenti, a poche centinaia di metri di distanza. Al ritorno, la brutta sorpresa, che conferma però come quella zona sia particolarmente osservata dai ladri, che evidentemente studiano anche i movimenti dei proprietari.