ALCOL E DROGA LUNGO LA COSTA, LA POLIZIA CONTROLLA E SANZIONA

Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 giugno, a Silvi Marina (TE), la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti alterate dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel dispositivo è stato impiegato anche un laboratorio di analisi mobile della società “Forensic Lab Service”, per eseguire direttamente su strada le analisi di secondo livello della saliva al fine di accertare la guida alterata dall’uso di stupefacenti.

Nel servizio sono state impiegate 3 pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Teramo, che hanno controllato 30 veicoli e 30 persone: 3 i conducenti trovati sotto effetto di stupefacenti e 4 quelli sotto effetto di alcol, condizioni per le quali il Codice della Strada prevede sanzioni con ammenda fino a 6.000 euro.

Sono state inoltre ritirare 5 patenti di guida ritirate per la successiva sospensione di validità a cura della Prefettura di Teramo.