VIDEO / AVEVA UN DIADEMA SULLA FRONTE, LA TERAMANA DI 2700 ANNI FA SCOPERTA A PIANO D'ACCIO

Non era una regina, ma quella teramana di 2700 anni fa, che la necropoli scoperta durante i lavori per la costruzione della nuova ala della facoltà di Veterinaria a Piano d’Accio, era di certo una donna di rango. Quel diadema che ancora oggi, dopo 27 secoli, orna la sua fronte, era il segno distintivo di una condizione sociale agiata, di una famiglia benestante. Chi fosse, quanti anni avesse, come vivesse, lo si scoprirà nel corso degli approfondimenti scientifici che gli archeologi effettueranno sui resti, e anche sul corredo funerario, per scoprire cosa contenesse quella grossa anfora che faceva da “ripostiglio” alla tomba. La donna è solo l’ultimo dei ritrovamenti di una necropoli ancora tutta da studiare e che potrà riservare interessanti sorprese, a cominciare proprio dal diadema, che è unico nel Teramano. Tra le sepolture, che domenica saranno aperte al pubblico, per una prima visita che è già sold out, anche quella di un bambino…