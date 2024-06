VIDEO - L'INTERVISTA / IL NUOVO MAGNIFICO RETTORE CORSI: «SARANNO SEI ANNI DECISIVI PER RENDERE L'UNITE PROTAGONISTA DELLO SVILUPPO»

All'Università di Teramo, comincia l'era Corsi. Anche se, ufficialmente, entrerà in carica solo alla fine di ottobre, quando si chiuderà il mandato del Rettore Mastrocola, da ieri il professor Christian Corsi è il nuovo Magnifico Rettore dell'UniTe. E' il più giovane tra i rettori italiani e il primo teramano a vestire l'ermellino dell'Ateneo Aprutino. «Una grande soddisfazione, ma anche tanta emozione - racconta - perché quelli che stanno per aprirsi saranno anni decisivi e fondamentali per l'università... tra sei anni l'Unite sarà profondamente diversa»