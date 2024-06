TROVATO MORTO DENTRO AD UNA RIMESSA, SI IGNORANO LE CAUSE DEL DECESSO

È stato trovato morto in una rimessa agricola dove probabilmente cercava riparo per la notte. Si tratta di un cittadino polacco di 50 anni senza fissa dimora e con problemi di tossicodipendenza. L'uomo aveva una ferita alla testa che potrebbe essere compatibile con la caduta a terra, ma proprio per chiarire ogni dubbi il pm di turno Davide Rosati ha disposto l'autopsia che sarà eseguita oggi dal medico legale Donatella Fedeli. Il corpo è stato trovato dai titolari della rimessa che è annessa a una struttura ricettiva a Mosciano Sant'Angelo. Si cercano anche immagini di impianti di videosorveglianza in zona.