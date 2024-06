VILLA MOSCA 2 / DOVE SONO I PANNELLI SOLARI... CHE IL GIANGUIDICO CANTORE HA "VISTO" ALL'INAUGURAZIONE?

In occasione dell'inaugurazione della nuova piazza di Villa Mosca, l'immancabile cantore al soldo della gianguideria, ebbe a celebrare l'innovazione della struttura che - a suo dire, anzi: a suo scrivere - sarebbe stata completamete alimentata dai pannelli solari sistemati sopra la copertura della grande pensilina. Oggi, a festa passata, porchettaro ripartito e palco smontato, siamo stati a verificare e possiamo affermare che Teramo è davvero all'avanguardia. Al top della tecnologia. Pensate che i "pannelli solari" montati sulla pensilina, sono i primi al mondo trasparenti e senza fili. Non c'è neanche un cavo e il pannello è traforato, come fosse semplice lamiera. Anzi: è semplice lamiera. Sia nella parte "a buchi larghi" sia in quella "a buchi stretti" forse in origine destinata ai veri pannelli. Due le domande: dove sono i pannelli solari della piazza smart promessa dall'ex assessore Cavallari? E, soprattutto, che piazza ha visto il cantore delle lodi gianguidiche?