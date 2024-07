“PIOGGIA” DI LETTERE MINATORIE CONTRO UNA FAMIGLIA “NO ANTENNA”

Ricevono da giorni lettere di minaccia. Le trovano ovunque: in giardino, sul muretto di recinzione, nella cassetta della posta, cambia il posto, ma lo stile è sempre lo stesso: minacce, contro tutti i componenti del nucleo familiare, e in particolare contro il più giovane. Una situazione, che una famiglia di Case di Trento a Giulianova, ha deciso di denunciare, presentando un esposto ai Carabinieri. Difficile comprendere i motivi di questa “campagna minatoria”, perché le lettere si limitano alle minacce, ma il sospetto è che tutto sia legato alla posizione, pubblica, che la famiglia ha preso contro l’antenna 5G che vogliono mettere in zona. Sulla recinzione della villetta, infatti, è esposto un cartello “NO ANTENNA”, che potrebbe essere oggetto di fastidio per chi, al contrario, quell’antenna la vuole.