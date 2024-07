POLTRONE AL BIM/ LUCA DI GIROLAMO VUOLE IL POSTO DI MARCO DI NICOLA MA LO VORREBBE ANCHE NADIA RAGONICI

Luca di Girolamo. Ricordate? Di Girolamo camplese, entrato nella Lega dopo Quaresimale che poi si è candidato contro il centrodestra camplese, a sinistra, con Fabiana Mariani. Amico del presidente della Provincia Camillo D'Angelo da sempre. Si, proprio quel Luca di Girolamo che tra l'altro è stato anche vice presidente al Bim, poi revocato dal sindaco Agostinelli successivamente alle elezioni comunali perchè si è candidato a sinistram ebbene si apprende in queste ore che ambirebbe a diventare presidente del Bim al posto di Marco Di Nicola. Insomma il vice presidente che vorrebbe "asfaltare" il presidente attuale. Per farlo ci raccontano, si sarebbe appoggiato a D'Angelo e a qualche sindaco di sinistra, e da mesi starebbe cercando di raccogliere le firme per togliere Di Nicola. Fino ad ora ogni tentativo sarebbe stato vano. Se ne riparlerà, forse, martedi prossima settimana durante l'assemblea convocata in via Cavour. Devono esssere nominati un rappresentante di Campli, ed uno di Penna Sant'Andrea che ha cambiato sindaco passando a sinistra con Nicola Salini. C'è chi parla anche di Nadia Ragonici in odore di essere nominata dal Comune di Teramo e poi tentare la scalata con l'appoggio di sua Gianguidità e di D'Angelo ovviamente.

Vi terremo aggiornati.