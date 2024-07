LA DENUNCIA DEL CONAPO/ C'E' CARENZA DI VIGILI DEL FUOCO A TERAMO CHE OPERA IN PROVINCIA

“Sono anni che denunciamo la carenza di organico che affligge il Comando Prov.le VVF Teramo, ma ora la situazione è diventata insostenibile” Inizia così la nota fatta pervenire dal Segretario Provinciale CONAPO di Teramo primo sindacato dei Vigili del Fuoco Davide Salvucci alla nostra redazione “ Siamo veramente preoccupati, continua ancora Salvucci, perché siamo ormai arrivati all'assurda situazione in cui la malattia di un operatore VF, l'organizzazione di un semplice corso di formazione o la partecipazione ad un qualsiasi re-training (anche solo di un turno), rischia di generare condizioni di potenziale pericolo per il personale, costretto ad operare al di sotto gli standard di sicurezza previsti dalle vigenti norme per la composizione delle squadre di soccorso, con conseguenti potenziali ripercussioni sull'efficienza e l'efficacia del soccorso pubblico prestato al cittadino. Purtroppo la situazione è destinata a peggiorare ancora nei prossimi mesi per via di una vera e propria emorragia di personale causato dai numerosi pensionamenti e per l'emergenza legata al rischio incendi con l'arrivo della stagione estiva, come successo di recente a Montorio al Vomano che ha visto impegnati, senza sosta, decine di Vigili del Fuoco richiamati anche dal proprio giorno di riposo. Ad oggi mancano al nostro Comando circa 25 unità, senza contare il personale dichiarato parzialmente idoneo per motivi di salute che non può partecipare direttamente alle operazioni di soccorso e per i quali le norme vigenti non prevedono un reintegro dal punto di vista dell'organico deputato al