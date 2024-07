MIANO CALCIO / ECCO I BIGLIETTI VINCENTI DELLA LOTTERIA

L’U.S. Miano a.s.d. comunica che il giorno 30.06.2024 si è provveduto all’estrazione dei biglietti della lotteria e che i numeri vincenti sono:

1° premio al terzo biglietto estratto n. 2489

2° premio al secondo biglietto estratto n. 642

3° premio al primo biglietto estratto n. 1711

Si ricorda che i premi, previa esibizione del biglietto vincente, potranno essere ritirati c/o la sede sociale, sita in Teramo, frazione Miano, via Vicenne, entro il giorno 29.08.2024 (60 gg. dall’estrazione).