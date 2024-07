VIDEO/ SAGRA E PROFANO/ TORNA LA 23ESIMA SAGRA DEL TARTUFO DI CAMPOVALANO CON L'APERTURA STRAORDINARIA DELLA NECROPOLI E TANTE NOVITA' GASTRONOMICHE

A presentare l’edizione in conferenza stampa sono intervenuti questa mattina al Bim il presidente dell’associazione Daniele Barbieri, il sindaco di Campli Federico Agostinelli, l’assessore agli Eventi Pietro Quaresimale, la consigliere delegata al commercio e rapporti con le associazioni Cristina Passacquale, il presidente del GAL Carlo Matone, il presidente del Consorzio Bim Marco Di Nicola, lo chef Davide Cordoni e il responsabile della valorizzazione della Necropoli, Mauro Sciamanna.

“Una delle kermesse più longeve e attese del territorio – dichiara il sindaco Federico Agostinelli -, che contribuisce a valorizzare un prodotto eccellente del territorio e richiama ogni anno tantissimi appassionati da tutto l’Abruzzo e anche da fuori regione”.

“Tra le conferme più attese di quest'anno – evidenzia l’assessore agli Eventi Pietro Quaresimale - l'apertura straordinaria della Necropoli di Campovalano con l'iniziativa "Necropoli sotto le stelle", che prevede visite guidate notturne all'area archeologica e al tumulo multimediale per tutta la durata della kermesse gastronomica, con in aggiunta la novità delle visite al Museo Archeologico nazionale con servizio di bus navetta gratuito”.

“Importante supportare questa sagra storica – spiega il presidente del Gal Carlo Matone – coniugando il menù gastronomico con un altrettanto ricco menù culturale, che come Gal teniamo particolarmente ad implementare perché riteniamo che le manifestazioni delle aree interne della provincia teramana devono sempre più evolvere in eventi culturali di qualità”.



Un servizio di bus navetta gratuito sarà attivo dalle ore 20 alle 24 per accompagnare i visitatori alla Necropoli ogni sera. Ci sarà anche il mercatino dei prodotti tipici e artigianali. La sede polivalente dell'associazione, che ospita l'evento per il settimo anno consecutivo, offre quest'anno una superficie di oltre 3600mq, con più di mille posti a sedere e spazi dedicati all'intrattenimento.

“Dalle ore 19 in poi – spiegano Daniele Barbieri e Davide Cordoni dell’associazione Campovalano Viva - ogni giorno sarà proposto un menu tematico arricchito da piatti speciali in edizione limitata di cinquanta piatti a sera, tra cui la burratina tartufata, la trippa tartufata e - tra le novità dell'edizione - tartare di carne piemontese Igp”.

Un fitto programma di eventi culturali accompagnerà le serate dedicate al tartufo, in particolare:

Lunedì 8 Luglio: Osservatorio Astronomico d'Abruzzo di Teramo - Una serata speciale sotto le stelle.

Martedì 9 Luglio: Associazione Benedetto Marcello - "Dal Tango alla Musica d'Autore" con Tonio Vitagliani Quartet.

Mercoledì 10 Luglio: Associazione Culturale Benedetto Marcello - "Viva l'Italia" con 4 Sax Quartet.

Giovedì 11 Luglio: Visite guidate in Necropoli

Venerdì 12 Luglio: Ass. AnimaFemina di Frida Neri - "Tra due fuochi - I Pretuzi tra Mamerte e Cupra - Coro Giovanile Malatestiano - Coro Primigenia Folk Lab."

Sabato 13 e domenica 14 Luglio: Associazione "Ves Gentes" - Campo storico didattico con lavorazioni artigianali (ceramica, metalli, tessitura), laboratori per bambini e rievocazione di un rito funerario.

Il ricco programma di eventi culturali renderà ancora più speciale la 23esima Sagra del Tartufo di Campovalano, invitando residenti e turisti a vivere un'esperienza unica nel cuore dell'estate abruzzese.

NECROPOLI SOTTO LE STELLE E VISITE AL MUSEO: Tutte le sere, grazie al servizio di bus navetta gratuito messo a disposizione dal GAL Gran Sasso Laga, “Necropoli sotto le stelle”: con partenza dalla sede dell'Associazione Campovalano Viva ed arrivo alla Necropoli di Campovalano, dall'8 al 14 luglio, dalle ore 19 alle ore 24. Inoltre, venerdì 12 luglio, ci sarà la possibilità di visitare in apertura straordinaria, dalle ore 19.30 alle 23, il Museo Nazionale di Campli con prenotazione entro le ore 18 al numero 0861/569158 e partenze sempre dalla sede dell'associazione.

Info Contatti

Tel. 338 574 7393

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

https://www.facebook.com/campovalano.viva/