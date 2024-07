EROINA E COCAINA NEL BORSELLINO PRONTA ALLO SPACCIO: IN MANETTE UN 50ENNE

Nel corso di uno specifico servizio in Provincia di Teramo, personale della Squadra Mobile della Questura di Teramo, ha tratto in arresto in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un italiano di 50 anni residente a Giulianova con precedenti penali e già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per precedenti condanne.

Nella sua abitazione sono stati rinvenuti oltre 38 grammi di cocaina e 11 grammi di eroina. La sostanza stupefacente, sequestrata a seguito di perquisizione, era riposta all'interno di un borsello poggiato su un tavolino presente in soggiorno.

Secondo l'accusa, lo stupefacente era pronto per essere ceduto a terzi. Sono stati infatti rinvenuti all'interno dell'abitazione anche materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza, un bilancino elettronico di precisione e 4 kg di sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente. È stato poi rinvenuto e sequestrato denaro contante per un ammontare di 1.700,00 euro, considerato dall'accusa provento dello spaccio.

L'uomo è stato associato alla locale Casa Circondariale a disposizione dell'A.G.

Tale attività si inserisce in una più ampia operazione, coordinata dallo SCO (Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato), che ha coinvolto 27 province italiane, tra cui quella di Teramo, ove si sono intensificati i controlli di Polizia sui principali luoghi utilizzati soprattutto da soggetti appartenenti alla c.d. criminalità straniera, in particolare cinese e dedita al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione.

In Provincia di Teramo, nel corso dell'attività svolta dalla Squadra Mobile dopo preliminari investigazioni su soggetti e luoghi ritenuti connessi ad ambienti criminali, anche partendo dal monitoraggio delle prestazioni sessuali offerte online, sono stati effettuati controlli e perquisizioni con identificazione di numerose persone. In particolare, oltre ad un esercizio pubblico riferibile al settore del benessere, ispezionato con l'ausilio di personale della locale Divisione P.A.S. che effettuerà approfondimenti in relazione ad eventuali sanzioni amministrative, sono stati controllati vari appartamenti.