TRUFFA E RICICLAGGIO, IN MANETTE IL PRESIDENTE DELL'AVEZZANO CALCIO

Avezzano calcio nella bufera: il presidente Andrea Pecorelli, imprenditore 59enne romano, è stato arrestato con le accuse di truffa e autoriciclaggio. I militari del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza hanno eseguito la misura dei domiciliari per lui e per un familiare, il figlio Federico.

Le indagini sono coordinate dal pm della Procura di Avezzano Maurizio Maria Cerrato

Sulla base delle prime notizie, pare che le indagini riguardino movimentazioni di denaro indebitamente percepite per decine di migliaia di euro, che riguarderebbero anche l’Avezzano Calcio.

Nell’ambito delle attività di servizio a contrasto degli illeciti in materia di spesa pubblica ed in particolare per

quanto attiene alle indebite percezioni degli Aiuti di Stato, la Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano,

agli ordini del Capitano Francesco Mattiace, ha eseguito nr. 2 ordinanze di applicazione della misura cautelare

personale (arresti domiciliari) nei confronti di altrettante persone fisiche, emesse dal G.i.p. del Tribunale di

Avezzano dott.ssa Daria Lombardi, e nr. 8 perquisizioni locali nei confronti di società riferibili ai due soggetti

indagati con sede ad Avezzano e Roma.

Le ipotesi di reato cui si procede sono quelle di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche,

Malversazione di erogazioni pubbliche e Autoriciclaggio.

Le attività investigative, dirette dal Procuratore della Repubblica di Avezzano, dott. Maurizio Maria Cerrato,

hanno permesso di individuare una ingente ed ingegnosa frode, quantificata in € 2.200.000,00, frutto di un mutuo

chirografario garantito dal Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese nell’ambito del progetto

Start Up contabilità ordinaria – legata all’aiuto di Stato Temporary Crisis Framework UCRAINA 2.2.

Attraverso l’esecuzione di preliminare attività d’intelligence, di mirati accertamenti bancari, acquisizioni

documentali ed escussione in atti di persone informate sui fatti, è stata individuata una ingente frode perpetrata

da una società di capitali la quale, fra l’altro, non risultava aver presentato le prescritte dichiarazioni ai fini

II.DD., I.v.a. ed I.R.A.P., e che detiene le quote di una società sportiva dilettantistica militante nel campionato di

serie D.

In esecuzione del disegno criminoso, la società, prima della stipula del contratto di finanziamento con un istituto

di credito che ha svolto il ruolo di intermediario con il Fondo di Garanzia, ha artatamente deliberato un aumento

del capitale sociale al fine di far apparire una florida situazione finanziaria finalizzata ad un progetto di

investimento per la realizzazione di un centro polifunzionale sportivo nella città di Avezzano destinando le

somme così ricevute per finalità diverse dallo scopo per il quale il mutuo era rilasciato.

L’amministratore di fatto avrebbe rappresentato la società, attiva nel settore della somministrazione di alimenti e

bevande, come una new-co nel settore dei centri sportivi. All’uopo ed al solo fine di ottenere illecitamente il

finanziamento, sarebbe stato presentato un progetto di investimento immobiliare per poi dirottare i fondi per

finalità differenti, fra le quali, una cospicua parte di essi, quantificata in € 1.101.398 destinata a sostenere i costi

di gestione della S.S.D. per il campionato di serie D della stagione 2023/2024.

L’attività di servizio conclusa si annovera fra le iniziative nelle quali il Comando Provinciale di L’Aquila della

Guardia di Finanza profonde il massimo impegno nelle molteplici azioni contro gli sprechi di denaro pubblico

che rappresentano il presupposto per un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti nazionali ed europei.