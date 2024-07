PREMIO STREGA 2024 ALLA TERAMANA DONATELLA DI PIETRANTONIO, UNA VITTORIA PER I DIRITTI DELLE DONNE

Dopo averlo inseguito per anni, Donatella Di Pietrantonio corona il sogno dello Strega. L’età fragile (Einaudi) vince con largo vantaggio 189 voti contro i 143 di Dario Voltolini, autore di Invernale (La nave di Teseo). Terza Chiara Valerio con Chi dice e chi tace (Sellerio, 138 voti); quarta Raffaella Romagnolo con Aggiustare l’universo (Mondadori, 83 voti); quinto Paolo Di Paolo con Romanzo senza umani (Feltrinelli, 66 voti) e sesto Tommaso Giartosio con Autobiogrammatica (minimum fax, 25 voti).

Nel libro per la prima volta la scrittrice, che non ha mai lasciato la sua professione di dentista dei bambini, ha affrontato anche la violenza di genere rievocando un fatto di cronaca nera accaduto nel 1997 nella sua terra, l'Abruzzo. "Prometto che userò la mia voce scritta e orale in difesa di diritti per cui la mia generazione di donne ha molto lottato e che oggi non sono più scontati" ha detto emozionata e raggiante la scrittrice dopo la consegna del premio.