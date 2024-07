DA DOMANI AL VIA AI SALDI ESTIVI ANCHE IN ABRUZZO, PREVISTI RIBASSI DAL 30 AL 70%

Inizia la stagione dei saldi estivi, che anche in Abruzzo prenderanno il via domani, e contemporaneamente cresce l'attesa dei consumatori a caccia dell'affare. Il clima di partenza sembra essere positivo secondo le associazioni di categoria, che sperano in un'estate 2024 sopra la media rispetto all'anno passato. L'appello delle associazioni è quello di prediligere i negozi di vicinato, soprattutto in un momento favorevole per i cittadini che potranno acquistare con sconti dal 30% al 70%.

La previsione di spesa in Abruzzo segue il trend nazionale ed è pari a 200 euro a famiglia, circa 93-94 pro capite. Complessivamente le attese di vendita sono quindi improntate alla stabilità rispetto allo stesso periodo del 2023. In questo momento sarebbe interessante vedere da parte dei cittadini una dimostrazione di attaccamento al territorio, uno scambio: un patto di solidarietà tra consumatore e operatore economico del territorio.