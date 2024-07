INCHIESTA TOP SECRET / DIPENDENTE COMUNALE INTASCAVA ILLECITAMENTE LE TASSE DEI CITTADINI

Nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso uomini del Comando Stazione Carabinieri di Pineto, su autorizzazione della Procura della Repubblica di Teramo, hanno eseguito un sequestro di documenti e materiale informatico presso gli uffici del Comune di Pineto. L’ipotesi, che parrebbe aver ricevuto dei primi riscontri documentali, è che alcuni contribuenti, negli ultimi anni ed in perfetta buona fede, abbiano pagato dei tributi comunali direttamente nella mani di un dipendente del Comune e che i denari non siano confluiti nelle casse comunali. Massimo è il riserbo degli inquirenti sulla complessa vicenda che potrebbe aver coinvolto svariati cittadini pinetesi ed imprese e che rischia di dimostrarsi esplosiva per la piccola cittadina rivierasca. I cittadini pinetesi che avessero pagato con tali modalità i tributi possono verificare in Comune se le loro posizioni sono regolari e, nel caso non lo fossero, possono rivolgersi direttamente alle forze dell’ordine per verificare se sono stati o meno vittima di questo raggiro.

Mauro Di Concetto