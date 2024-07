UNA NUOVA AIUOLA SULLA ROTONDA OVALE, LA CURERÀ DIRETTAMENTE LA FAMIGLIA DI SANTE

Sarà allo stesso tempo una bella aiuola e… un esperimento. Perché l’aiuola della rotonda ovale, quella che fa da corona al busto dedicato a Giandomenico Di Sante, sarà bella, in quanto curata direttamente dalla famiglia dello scomparso esponente della vita pubblica teramana: ma sarà anche un esperimento, proprio in quanto curata direttamente dalla famiglia. L’idea dell’assessore Sbraccia, infatti, è quella di affidare il più possibile la cura delle aiuole pubbliche e delle rotonde a cittadini o aziende che, in cambio della sola pubblicità in loco o della semplice soddisfazione, si occupino poi di curarle e manutenerle, anche facendosi carico dei relativi costi. Una soluzione adottata in molte altre realtà ma che a Teramo, benché tentata più volte, non ha mai realmente preso piede. Intanto, la famiglia Di Sante sta curando la realizzazione della nuova aiuola e la gestirà.