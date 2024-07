DOMANI 6 LUGLIO, OTTO ORE DI SCIOPERO ALLA RICHETTI PER DIRE NO ALLE "MERENDINE AMARE" E AI SABATO LAVORATIVI

Otto ore di sciopero per tutti i turni, sabato 6 luglio, per dire no all’imposizione del

sabato lavorativo per tutti i mesi estivi in Richetti Spa. L’azienda di Sant’ Atto,

recentemente acquisita dal fondo di investimento Green Arrow , dà il primo forte

segnale del nuovo corso dimostrando di avere ben chiari i vecchi metodi padronali:

prima di tutto risparmiare sul costo del lavoro.

Dopo aver atteso fino a giugno un semplice piano ferie, lavoratrici e lavoratori di

Richetti si sono visti imporre, nel giro di una settimana, l’obbligo del sabato lavorativo

proprio nei mesi più caldi dell’anno: luglio, agosto e settembre.

Apparentemente l’azienda applica il CCNL, nella parte in cui prevede la cosiddetta

flessibilità dell’orario, cioè la possibilità di lavorare alcune settimane fino a 48 ore e

altre con orario inferiore a 40 ore per consentire il necessario recupero psicofisico.

L’azienda utilizza dunque la leva dell’obbligatorietà prevista dal CCNL e beneficia di un

risparmio sulla retribuzione, visto che fin ora il lavoro del sabato era a straordinario su

base volontaria e retribuito con una maggiorazione più alta. L’azienda dimentica però

il CCNL quando si tratta di programmare i tempi di recupero di quelle otto ore in più a

settimana imposte a lavoratrici e lavoratori su più turni di tutti i sabati estivi.

“Solo alcune settimane fa, in un incontro con le segreterie territoriali di Flai Cgil e Uila

Uil, l’azienda negava vi fossero previsioni e obiettivi di produttività tali da giustificare

l’esigenza di una modifica dell’orario così gravosa nei mesi del caldo estremo”

–

spiega Delfino Coccia segretario di Uila Uil

“Le condizioni non ci risulta siano mutate rispetto a quell’incontro – aggiunge

Cristiana Bianucci segretaria della Flai Cgil - Sorprende la scelta di peggiorare le

condizioni di lavoro proprio nei mesi del caldo estremo, quando di solito ci si

adopera per consentire il massimo recupero psicofisico delle lavoratrici e dei

lavoratori e soprattutto è amaro constatare che alla richiesta di un maggior sacrificio

si faccia seguire una riduzione di fatto della retribuzione”

.