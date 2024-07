GUARDIA COSTIERA E CROCE ROSSA ITALIANA IN SPIAGGIA PER PREVENIRE MALORI ED INCIDENTI SUL LITORALE TERAMANO

Aumentare la sicurezza per i bagnanti ed informarli sui rischi

legati alle ondate di calore, è l'obiettivo dell'iniziativa che

l'Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova ed il

Comitato della Croce Rossa Italiana di Giulianova hanno

messo in campo per garantire maggiore sicurezza ed

assistenza ai numerosi turisti ed ai residenti dei comuni di

Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro, che

trascorreranno le proprie vacanze al mare.

I dettagli dell'iniziativa "Safeguard Estate 2024 - Cresce il

caldo cresce la prevenzione", che partirà il 13 luglio e

proseguirà nelle giornate di sabato e domenica fino all'11

agosto, sono stati definiti nel corso della visita che il nuovo

Presidente del Comitato di Giulianova della Croce Rossa

Italiana, Danilo Di Giancamillo, ha fatto alla sede della

Guardia Costiera di Giulianova, su invito del Comandante, il

Tenente di Vascello Alessio Fiorentino.

I volontari della CRI saranno impiegati assieme ai militari dell'

Ufficio Circondariale marittimo di Giulianova, e degli Uffici

Locali marittimi di Tortoreto e Martinsicuro, già impegnati dal

15 di giugno nell'Operazione nazionale del Corpo delle

Capitanerie di porto - Guardia Costiera "Mare e Laghi Sicuri

2024".

Le squadre congiunte saranno a disposizione dei bagnanti

per fornire consigli utili e supporto diretto in spiaggia.