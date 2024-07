VIDEO-FOTO/ LA POLISERVICE RIMUOVE DIECI QUINTALI DI RIFIUTI ABBANDONATI DA ANNI AL CENTRO COMMERCIALE IL GRILLO DI VILLA ROSA

Dieci quintali di immondizia di ogni genere abbandonata li da anni senza che nessuno si interrogasse su come portarla via e restituire all'area il giusto decoro. E così, ci ha pensato il presidente della Poliservie Gabriele Di Natale che ha fatto ripulire la zona del centro commerciale Il Grillo a Villa Rosa di Martinsicuro. Dieci quintali di rifiuti non è stato un lavoro da poco ma la professionalità degli addetti della Poliservice ha permesso di poter arrivare ad un risultato eccellente come quello che potete guardare dal video e dalle foto qui pubblicati. L'invito agli incivili, che non mancano mai, è quello di cambiare modo di fare, perchè quello intrapreso fino ad oggi da alcuni cittadini non giova a nessuno, neppure al nostro ambiente.