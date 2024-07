MALORE IMPROVVISO, IL CONSIGLIERE COMUNALE EMILIANO CARGINARI RICOVERATO IN RIANIMAZIONE AL MAZZINI

Ore di apprensione per l’improvviso malore che, qualche ora fa, ha colpito il consigliere comunale Emiliano Carginari, ricoverato ora al Mazzini di Teramo. Le sue condizioni non sarebbero gravissime, ma i medici in via precauzionale hanno deciso di ricoverarlo, nel reparto di rianimazione, in seguito ad un attacco ischemico che l’avrebbe colpito. Oggi è anche il compleanno di Emiliano Carginari, festeggia 53 anni e a lui vanno anche i nostri auguri di prontissima guarigione.