I LETTORI CI SCRIVONO / “AIUTATEMI, SONO PRIGIONIERA DEI FARI DI UN CARTELLO PUBBLICITARIO”

Aiutatemi, per favore. Aiutatemi voi di Certastampa, io non so come fare. abito in via Po, praticamente di fronte al negozio di surgelati Mediterranea, e sono assediata dai fari di un cartello pubblicitario, puntati proprio contro il mio balcone. Ma a me i raggi danno fastidio per gli occhi, perché sono stata operata alla cataratta, econ questo caldo non posso tenere aperte le finestre specie nella mia camera da letto. Non posso uscire sul balcone la sera. Il cartello è della Di Sante Mobili, ho anche chiamato loro ma nessuno mi aiuta.

Che devo fare?

ANNA DI BERARDINO