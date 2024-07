VIDEO / TEAM, BILANCIO IN UTILE PER 78MILA EURO, MA SI LAVORA PER LE GRANDI SFIDE DEL FUTURO

L'Assemblea dei Soci tenutasi mercoledì 03 luglio ha approvato il bilancio relativo all'anno 2023 che si è chiuso con un risultato netto positivo di 78.401,00 euro.

"Esito che mostra il trend virtuoso avviato con l'oculata scelta effettuata dall'Azionista di maggioranza, Comune di Teramo, nel rendere la società interamente pubblica (in house), decisione sicuramente di prospettiva considerato l'affidamento dei servizi per quindici anni - commenta il presidente Saccomandi - Le scelte di politica aziendale assunte hanno rigenerato l'Azienda sia in termini finanziari che economici ed in merito si evidenzia l'ulteriore incremento delle disponibilità liquide ed il decremento dei debiti verso gli Istituti di credito e fornitori"

In riferimento al conto economico il risultato di esercizio nella sua positività mostra la capacità di assorbire accantonamenti e svalutazioni crediti per € 566.466,00, dato significativo che permette altresì il pedissequo rispetto del principio della prudenza, sopratutto in funzione del ruolo che la Te.Am. si prefigge di assumere nello scenario regionale e con specifico riferimento alla costituzione dei sub-ambiti da parte dell'Autorità Gestione Integrata Rifiuti.

"Nel pieno adempimento di quanto previsto dal Piano Industriale le poste di bilancio riassumono investimenti ed interventi anche di non facile attuazione quali l'ammodernamento del parco mezzi ed il servizio del lavanolo, attività che hanno richiesto l'espletamento di gare europee ad evidenza pubblica, l'adeguamento dell'inquadramento delle risorse umane, aggiornamento banche dati, i cui risultati ci hanno collocato al primo posto come città capoluogo di provincia del centro Sud con la percentuale di raccolta differenziata del 71,23

Certamente lo stato di salute dei conti aziendali sono rappresentati dagli indici di bilancio che ripercorrono i buoni prodotti dell'anno precedente (MOL 10,19- ROS 0,0001-ROI 0,00005-ROE 0,032-TEST ACIDO 1,41) ma il vero obiettivo che la presente governance si prefigge, nelle more della realizzazione degli investimenti finanziari con i fondi PNRR, è un bilancio sostenibile che racchiuda il giusto connubio tra numeri ed etica sociale" .