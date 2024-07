VIDEO / FUSIONE TEAM - MOTE, D’ALBERTO: “SI PUÒ FARE IN POCHI MESI, MA DOBBIAMO CREDERCI TUTTI…”

Bilancio TeAm, numeri che soddisfano il Cda, ma soprattutto numeri che programmano il futuro. E sono i numeri di un utile da 78mila euro, che “sopravvive” ad un accantonamento di quasi 600 mila euro, dovuto in gran parte al credito vantato nei confronti del MoTe. Occasione giusta, quindi, per fare il punto della “fusione” tra TeAm e MoTe col Sindaco di Teramo: “Tutto procede - spiega D’Alberto - e se tutti credono nel progetto, si potrà concretizzare in pochi mesi, ma devono crederci tutti…”