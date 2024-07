LADRA DA MINORENNE, ARRESTATA DA MAGGIORENNE: DEVE SCONTARE 4 ANNI MA SI AGGIRAVA TRA LE CASE CON FARE SOSPETTO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica, nel corso dei servizi miranti alla prevenzione e/o repressione dei furti in abitazione hanno tratto in arresto una donna di etnia “rom” ricercata perché condannata a scontare la pena di anni quattro e mesi due di reclusione per molteplici furtiin abitazione commessi quando era minore degli anni 18.

La donna ventunenne, domiciliata a Roma, veniva fermata dai carabinieri perché notata aggirarsi con fare sospetto nei pressi di una zona residenziale di Tortoreto. Sottoposta a controllo emergeva che la stessa era ricercata dal mese di aprile del corrente anno per la citata condanna emessa dall’AG di Roma per furti in abitazione commessi quando era minore, in particolare a Chieti nel 2018, a Firenze nel 2019 a Frosinone sempre nel 2019.

La donna espletate le formalità di rito è stata associata presso l’Istituto penale minorenni di Roma.