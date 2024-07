IL COPE RIUNISCE I VOLONTARI CONTRO OGNI FORMA DI INCENDIO

Il Consorzio Punto Europa ha riunito oggi, presso il Parco della Scienza, le Associazioni di Volontari della Protezione Civile provinciale insieme al Centro Servizi del Volontariato Abruzzo della sezione di Teramo, a coronamento delle attività messe in campo a favore della Protezione Civile.

Anzitutto, nell'ambito del progetto Firespill, finanziato dal Programma europeo Interreg Italia-Croazia, ma anche attraverso la Strategia delle Aree interne, per conto dei Comuni montani. Iniziative per le quali il Consorzio ha svolto un ruolo cruciale nella gestione e nel coordinamento delle iniziative volte a migliorare la preparazione e l'efficienza degli interventi sul territorio.

Tra le principali attività gestite dal Consorzio, spiccano i corsi di formazione per gli operatori volontari della Protezione Civile, mirati a potenziare le loro competenze nello spegnimento degli incendi e la dotazione di Dispositivi integrali di protezione individuale per 9 Associazioni di Volontari della Protezione civile provinciali. Numerosi volontari hanno potuto acquisire le abilità e la strumentazione necessarie per affrontare con maggiore efficacia le emergenze legate agli incendi boschivi, contribuendo alla sicurezza delle comunità locali.

"Siamo orgogliosi di aver contribuito alla preparazione dei volontari alle emergenze.” – dichiara il Presidente del Consorzio, Filippo Lucci – “attraverso l’impegno profuso nell’ambito del Progetto Firespill, con le numerose esercitazioni ed i corsi appositamente organizzati assieme alla CIVES ed agli Enti regionali preposti e grazie ai quali, 42 volontari, in previsione della stagione antincendio, potranno operare con dispositivi integrali di protezione aggiornati alle recenti normative in ambito di certificazione sulla sicurezza. Un altro importante traguardo è stato raggiunto mediante il coordinamento operato dal Consorzio a favore dei comuni di due aree interne per la consegna regionale dei pick-ups, 6 in area Valfino-Vestina e 9 in area Alto Aterno-Gran Sasso-Laga, fondamentali per il rapido spostamento delle squadre di intervento sui vari scenari di emergenza. Siamo certi che queste iniziative permetteranno di migliorare la logistica e la prontezza operativa delle squadre, riducendo i tempi di risposta e aumentando l'efficacia degli interventi. Mettere insieme competenze, capacità e strumentazione, che speriamo non debba essere usata, ma che sappiamo essere indispensabile, è il primo passo affinché tutte le associazioni di volontariato della Protezione civile, lavorando congiuntamente e collaborativamente siano pronte nelle emergenze, per aiutare le persone e salvaguardare il territorio. A tutti i volontari va tributato, oltre che quello mio personale, il collettivo ringraziamento per l'immenso e generoso lavoro che svolgono con sacrificio e impegno a beneficio del territorio."

Il Consorzio Punto Europa conferma il suo impegno a continuare a sostenere le attività di prevenzione e gestione delle emergenze, lavorando a stretto contatto con i partner europei e locali per migliorare le capacità operative della Protezione Civile e garantire la sicurezza delle comunità.