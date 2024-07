FARI FASTIDIOSI / RISPONDE DI SANTE: “ABBIAMO CHIESTO DI RISOLVERE IL PROBLEMA”

Spett/le Redazione, riteniamo doveroso un breve riscontro a quanto comunicato dalla gent. sig.ra Anna Di Berardino e da Voi pubblicato in data odierna.

Lo spazio pubblicitario in questione, proprietà di una primaria Agenzia di pubblicità marchigiana, è stato da noi riservato e quindi utilizzato, da poco più di un anno.

Per quanto a noi noto l'impianto, regolarmente autorizzato, esiste ed è in funzione da moltissimi anni ed era addirittura, prima del nostro subentro, utilizzato in modalità "Rotor" (quindi con messaggi pubblicitari rotanti ed alternati).

Tanto doverosamente premesso, abbiamo comunque richiesto alla società proprietaria dell'impianto (che si è resa subito disponibile) un urgente sopralluogo per valutare se, nel rispetto delle norme, sia possibile modificare l'orientamento dei fari, comunque già attualmente nettamente rivolti verso il basso (e non in direzione del balcone della scrivente).

Accogliamo con piacere la vostra nota, sperando che si possa arrivare ad una rapida soluzione del problema, Siamo certi vhe l'impianto sia autorizzato, così come siamo altrettanto certi del fatto che i fari - come dimostra la foto - siano potentemente rivolto anche contro le finestre della signora.