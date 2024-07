SPACCIAVA DAVANTI AI LOCALI FREQUENTATI DAI GIOVANISSIMI

Ad Alba Adriatica i Carabinieri della Locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo stesso, che si trovava all’esterno di un locale pubblico frequentato da giovani, veniva avvicinato da diversi ragazzi, che dopo un fugace contatto si allontanavano, pertanto i carabinieri in occasione di un abboccamento tra l’uomo e due giovani decidevano di sottoporre tutti a perquisizione. Nella disponibilità del primo venivano trovate 75 dosi di “hashish” e 20 grammi di “marijuana” sempre suddivisa in dosi; gli altri due venivano trovati in possesso di una dose ciascuno di “hashish” e pertanto sono stati segnalati alla Prefettura di Teramo quali assuntori di stupefacenti.