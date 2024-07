CON LA PATENTE SCADUTA NON SI FERMA ALL’ALT DEI CARABINIERI, CHE LO INSEGUONO ANCHE A PIEDI

A Giulianova i Carabinieri del NOR hanno denunciato in circostanze diverse due persone: A Giulianova i Carabinieri del NOR hanno denunciato in circostanze diverse due persone:

- Un uomo per resistenza in quanto non si fermava all’alt dei Carabinieri che lo raggiungevano dopo una breve fuga prima in auto e poi a piedi , lo stesso non si era fermato perché aveva la patente scaduta di validità;

- Un uomo per falso perché controllato alla guida della propria autovettura forniva una patente falsa.