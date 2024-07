VIDEO-FOTO/ SUCCESSO DI PUBBLICO ALLA 161ESIMA FIERA DELLA PASTORIZIA DI PIANO ROSETO E GIA' SI PENSA ALLA PROSSIMA EDIZIONE

Successo di pubblico per la 161esima Fiera della Pastorizia a Piano Roseto. 43 le aziende presente, in aumento rispetto allo scorso anno, testimonianza della storia dei tratturi che partì proprio da qui a fine settecento. E di storia si è parlato in un interessante convegno voluto dai comuni di Crognaleto e Cortino, dalla Camera di Commercio del Gran Sasso, dal Gal, il Bim e dalle tante associazioni di categoria chiamate a fare il punto sulla pastorizia, sui problemi attuali e su come affrontarli. Non è stata una semplice passerella politica come qualcuno ha voluto sottolineare ma di un incontro propositivo alla presenza anche dei consiglieri regionali Rossi e Mariani. L'occasione è stata utile anche per distribuire la seconda ristampa del volume "La Doganella D'Abruzzo" scritto da Nicolino Farina. L'ottimo cibo a base di formaggi locali, affettati particolari e carne con salsicce ed arrosticini hanno concluso una bella giornata di fresco in alta montagna con la musica di Vittorio il Fenomeno che ha tenuto il suo conivolgente concerto con la sua band.