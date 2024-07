RIFIUTI ABBANDONATI, NUOVO INTERVENTO DELLA POLISERVICE IN VIA PARINI, E ADESSO PARTONO LE MULTE E I CONTROLLI

Ennesimo scarico abusivo di immondizia in via Parini ed ennesimo - per fortuna - intervento degli addetti della Poliservice, società che da quando alla presidenza siede Gabriele Di Natale, opera con grandissima efficienza. Anche questa mattina, infatti, sono intervenuti per rimuovere immediatamente i rifiuti abbandonati dai maleducati villeggianti domenicali. Solo che, questa volta, la cosa produrrà un effetto diverso, perché lo stesso Di Natale ha detto agli uffici che, dopo questa ennesima segnalazione, deve far partire una lettera ai vigili, per gli opportuni provvedimenti, e per conoscenza al sindaco, perché adotti le necessarie contromisure. E non solo, è stato anche stabilito un calendario dj sopralluoghi su tutti i Comuni con l'ausilio dei Vigili Urbani.