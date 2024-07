SCONTRI PER IL DERBY DI CALCIO GIULIANOVA-TERAMO: CONDANNATI QUATTRO TIFOSI

Derby Giulianova Teramo dello scorso 4 febbraio, in via Cupa con scontri e feriti. Il giudice Claudio Di Valerio ha condannato quattro ultras: uno del Giulianova e tre del Teramo Calcio. Condannati con il rito abbreviato i teramani E.C., 26enne, condannato a 2 anni, pena sospesa; A.M., 29enne, 2 anni e 4 mesi, e S.D.A., 30enne, un anno e 10 mesi, pena sospesa; e poi il giuliese D.M., 34enne, 2 anni e 8 mesi. Gli ultimi tre sono stati assolti per non aver commesso il fatto in particolare dall'accusa di aver concorso nel causare le lesioni al maresciallo dei carabinieri che dopo essere stato colpito alla testa ha riportato un trauma cranico con diagnosi di dieci giorni. Disposti per i quattro tifosi il divieto di accesso per tre anni ai luoghi in cui si svolgono gli incontri di calcio, anche amichevoli, disputati dal Teramo e dal Giulianova e da tutti i luoghi normalmente utilizzati nei giorni delle manifestazioni sportive. Nei loro confronti le accuse erano rissa e aggressione in concorso.