DOMATO NELLA NOTTE L'INCENDIO A BELLANTE, NOTEVOLI I DANNI ALLA STRUTTURA, DISTRUTTI UN CAMPER E UN CAMION



È stato domato nella notte, l’ incendio che si è verificato in un'azienda in località Villa Ardente di Bellante. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone di circa 400 metri quadrati di superficie adibito ad officina meccanica ed hanno interessato un camper e un camion, oltre ad attrezzature e materiali di vario genere. L'incendio ha prodotto una notevole quantità di calore che ha danneggiato l'impianto elettrico e le strutture del fabbricato e ha prodotto una colonna di denso fumo scuro visibile a diversi chilometri di distanza. Le operazioni di intervento che hanno avuto una durata di circa cinque ore. Inoltre, per agevolare l'azione di spegnimento, dalla sede centrale di Teramo sono stati inviate sul posto due autobotti e un'autoscala. L'intervento è stato reso particolarmente complesso dalla presenza nell'officina di tre bombole di GPL di cui due a bordo del camper. A causa del forte calore durante l'incendio le bombole si sono aperte contribuendo a rendere più intense le fiamme. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estinguerle, impiegando potenti getti di acqua e di schiuma. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bellante per gli adempimenti di competenza e personale dell'ARTA di Teramo per la valutazione di eventuali situazioni di inquinamento ambientale.