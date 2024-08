SCONTRO AUTO - TRATTORE, FERITO GRAVISSIMO TRASFERITO IN ELICOTTERO AL MAZZINI

Stamattina, alle 8:40 circa, una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta in Via Kennedy, a Sant'Egidio alla Vibrata, a seguito di un incidente stradale. Una Mercedes C220 con il conducente 50enne a bordo, si è scontrata con un trattore agricolo gommato con agganciato l'aratro. Le cause dell'impatto, avvenuto sul lato sinistro del trattore, sono al momento al vaglio dei Carabinieri di Nereto, intervenuti sul posto. il conducente del trattore è uscito illeso dall'incidente, mentre l'uomo alla guida dell'auto ha riportato traumi che ne hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Per estrarlo dall'abitacolo dell'auto i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare la cesoia e il divaricatore idraulici. Successivamente hanno collaborato con il personale sanitario, giunto sul posto con l'elisoccorso e un'ambulanza del 118 di Sant'Omero, per portare il primo soccorso al conducente della Mercedes.