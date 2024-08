GIULIANOVA / APERTO DA OGGI IL PARCHEGGIO (GRATUITO) DI VIA XXIV MAGGIO



Dalla mattina di oggi, 12 agosto, a Giulianova è aperto al pubblico, dunque pienamente fruibile, il parcheggio di via XXIV Maggio, prospiciente la sede della Compagnia dei Carabinieri di Giulianova. Si tratta di un’area di sosta non a pagamento e che include stalli riservati al personale in servizio nella vicina caserma. “I lavori sono iniziati lo scorso settembre - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Francioni -, al termine di un iter curato dal mio predecessore, l’ingegner Giampiero Di Candido. Di circa 150.000 euro l’importo dell’ intervento, che ha riguardato la sostituzione delle caditoie e il rifacimento del manto d’asfalto. Sono stati inoltre rimossi i pilastrini di cemento presenti tra gli stalli e sostituita l’ intera segnaletica. L’ opera, attesissima, ha riportato dignità in uno snodo nevralgico su cui insistono la caserma dei carabinieri e numerose attività, e dove gli spazi di parcheggio erano oggettivamente insufficienti.”