VIA ARNO / FRANCA D'AGOSTINO SARA' TUMULATA DOMATTINA A CARTECCHIO

Sarà tumulata domattina, al Cimitero di Cartecchio, la salma di Franca D'Agostino la 76enne, scoperta nella sua camera da letto in avanzato stato di decomposizione, nel suo appartamento al secondo piano di un'abitazione di via Arno. Era morta da più di un mese. A farsi carico dei costi del rito funebre e della tumulazione, sarà il Comune di Teramo, su interessamento dell'assessora Stefania Di Padova, viste le condizioni di difficoltà della famiglia. La donna, infatti, viveva con la famiglia, ma entrambe le donne in passato avevano avuto ricoveri in psichiatria.