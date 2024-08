CADE PALO DELLA LUCE SUL CANCELLO DEL PARCO GIOCHI... FORTUNATAMENTE CHIUSO IN QUEL MOMENTO



E' caduto proprio sul cancello d'ingresso del parco giochi di Ponte San Ferdinando. Nella foto (scattata da Luigi Cappelluti) si intuisce perfettamente quale rischio si sia corso. Per fortuna, a parte il danno al palo e poco più, non si registrano altri problemi, ma il fatto deve suonare come campanello d'allarme, perché non si verifichino altri casi del genere.