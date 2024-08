VIDEO-FOTO/ NUOVO INCENDIO A CARAPOLLO (ZONA VASCONI), L'ALLARME E' SCATTATO ALLE 16

Nuovo incendio a Carapollo (zona vasconi). L'allarme è partito poco dopo le 16 di oggi. Sul posto il vigile ecologico Calvarese, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco che hanno già attivato la procedura prevista in questi casi. Il sindaco si sta recando sul posto. Come sempre c'è preoccupazione e come sempre si pensa al solito piromane non ancora identificato dai carabinieri forestali che indagano da quello precedente. L'incendio sta salendo sulla parte alta. E' stata chiusa, dalla Polizia Locale, la strada che porta verso il canile e la Team dai vasconi.

qui la situazione alle ore 17

qui la situazione alle 16