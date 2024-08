E' MORTA OGGI LA DONNA COLPITA DAL FULMINE

Non ce l'ha fatta Pamela Di Lorenzo, 42 anni, la donna di Alba Adriatica colpita dal fulmine nove giorni fa sulla spiaggia. Un fulmine si era abbattuto sulla spiaggia di Alba Adriatica piena di turisti. Furono colpiti tre bagnanti: tre donne. Due erano in gravi condizioni tra le quali Pamela Di Lorenzo che fu trasportata al Mazzini con l'elicottero. Il fatto avvenne intorno a mezzogiorno sulla costa sud albense, nella spiaggia libera tra le concessioni Piccolo Chalet e Caraibi. Pamela è stata dichiarasta cerebralmente morta nella giornata di oggi, il che vuol dire che anche se il corpo è mantenuto in vita dai macchinari, per la signora non c'è alcuna possibilità di ripresa. La notizia ha già fatto il giro del paese destando grande commozione in quanti la conoscevano.

