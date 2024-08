VOLO DI DUE METRI DAL CASTELLO DELLA BAMBINOPOLI

E' caduto dal castello del parco giochi della Bambinopoli ad Alba Adriatica, intorno alle 18:20, bimbo di 10 anni del posto, battendo spalla e testa. Anche essendosi rialzato da solo, i genitori comprensibilente impanicati hanno chiamato immediatamente carabinieri ed ambulanza. A causa della indisponibilità di quest'ultima, però, è stato necessario richiedere l'intervento dell'elicottero di Pescara che ha trsferito il bambino all'ospedale di Teramo, dove è stato ricoverato in codice giallo. Le sue condizioni non sono gtravi ma i medici hanno preferito tenerlo in osservazione.