ACCOLTELLATO SULLA PORTA, DUE GIOVANISSIMI FINISCONO IN CARCERE

Due giovani sono finiti in carcere nelle scorse ore a Teramo per rapina e lesioni gravi. Sono molti i particolari ancora da chiarire compreso il movente che ha portato a sferrare i fendenti alla vittima finita in ospedale non in condizioni gravi. In manette un 19enne e un 2lenne che hanno usato un grosso coltello da cucina preso proprio dall'interno dell'abitazione dell'uomo aggredito. Dopo il fermo dei due disposto dal sostituto procuratore di turno Enrica Medori, per questa mattina è in programma l'udienza di convalida che si svolgerà in carcere. Il caso è quello del 54enne, L.C. sono le iniziali, che sabato mattina è stato accoltellato e malmenato nel suo appartamento di via Capuani, in pieno centro storico di Teramo, con i due che gli hanno portato via il telefono cellulare e dieci euro. Anche se, molto probabilmente, gli aggressori hanno agito con l'idea di trovare ben altre somme di denaro nell'appartamento dell'uomo che, a differenza di quanto emerso in un primo momento, conosce uno dei rapinatori. I due, tra cui un sudamericano residente a Teramo da tempo, sono stati rintracciati dalla polizia al termine di mirate indagini che sono state portate avanti anche con l'ausilio delle immagini catturate da alcuni sistemi di videosorveglianza della zona che sono state immediatamente acquisite.

LEGGI ANCHE QUI

nella foto: l'abitazione dell'uomo aggredito