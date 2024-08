VIDEO/ A TORANO NUOVO TRIONFA IL GUSTO, APERTA LA 53ESIMA SAGRA TRA RICORDI E TRADIZIONE

Tra emozione e tradizione, si rinnova quello che è ormai un rito dell'estate abruzzese: il aglio del nastro della Sagra di Torano Nuovo, tra le più autentiche d'Abruzzo. Quest'anno la Sagra del Comune della Sindaca Anna Ciammariconi festeggia i suoi 53 anni (gli stessi anni del consigliere regionale Dino Pepe... che ne è stato per anni il promotore) e rinnova l'appuntamento con i quel fiorire di piatti tipici vhe hanno fatto di queto splendido borgo il "paese del gusto" ed è stata anche l'occasione per ricordare l'imprenditore turistico Ettore Muscella, tragicamente scomparso il 4 maggio in un incidente stradale, causato da un malore. L’edizione 2024 ospita anche 8 cantine prestigiose con il loro Montepulciano. La novità di questa edizione, è la presenza del Gruppo Fai Giovani di Teramo, che aiuterà a conoscere luoghi nascosti di Torano Nuovo come il Museo di arte sacra, che sarà aperto dalle 19.30 alle 21:00 fino al prossimo 17 agosto.