CADE CON LA BICICLETTA E BATTE LA TESTA: GRAVE UN DICIASSETTENNE

E’ gravissimo, in rianimazione a Teramo, un diciassettenne che questa notte, per cause in corso di accertamento, è caduto con la sua bicicletta a Giulianova, poco prima delle due, mentre pedalava verso casa. Il ragazzo, nella caduta, ha battuto la testa, riportando un grave trauma cranico con commozione cerebrale. Soccorso dalla medicalizzata del 118 di Giulianova, il ragazzo è poi statoi trasferito a Teramo in rianimazione.