SOLIDARIETA' DI FERRAGOSTO CON LA TRADIZIONE DELL'HOTEL BALTIC

Anche per l’estate 2024, l’hotel Baltic di Giulianova rinnova l’appuntamento con la solidarietà, e anche quest’anno la raccolta fondi viene destinata ad una realtà locale, la Polisportiva Amicacci.

Una scelta non casuale, come racconta uno dei titolari dell’hotel Massimo Grossi.

“Nel 1984, quando l’Amicacci organizzò il primo torneo di basket in carrozzina in Abruzzo gli atleti furono ospitati dall’ Baltic che apriva proprio quell’anno. A distanza di 40 anni ci piace realizzare questa nuova collaborazione”.

Per sostenere i ragazzi dell’Amicacci nelle loro attività sportive e socio culturali, l’hotel Baltic metterà in vendita come da tradizione il kit di Ferragosto, una sacca con tutto l’occorrente per realizzare un coloratissimo aquilone, la maglietta di ferragosto e una bandana.

Il kit si acquista al costo di 13 euro direttamente in hotel mercoledì 14 agosto alle ore 12.00

L’appuntamento per l’Aquilonata è venerdì 16 agosto dalle ore 10 presso lo stabilimento la Rotonda (di fronte al Baltic).

Come sempre, la proprietà dell’hotel devolverà l’intero ricavato dell’iniziativa.

Amicacci è una società sportiva nata a Giulianova su iniziativa di famiglie che avevano al loro interno persone con disabilità, con l’obiettivo di aiutare questi ragazzi a diventare protagonisti della loro vita, dimostrando di poter avere un ruolo nella società. La disciplina scelta è quella del basket, e se ancora molte barriere sono da superare, molti obiettivi sono stati raggiunti: Amicacci infatti è stata la squadra Campione d'Italia nella stagione 2022/2023 di basket in carrozzina.