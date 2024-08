CARENZE IGIENICHE E STRUTTURALI, I NAS PROPONGONO ALLA ASL LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DEL MANAKARA

I Carabinieri della stazione di Tortoreto unitamente al NAS e al NIL hanno controllato ieri sera il Manakara, durante una serata. A seguito del controllo, non sono emersi problemi legati al personale, risultato regolarmente assunto, ma è stato accertato che il locale non era fornito di idonei mezzi antincendio, inoltre il medicinale di primo soccorso non era rispondente ai decreti ministeriali. Per tali violazioni è stato deferito l'amministratore unico della societa, residente, al quale saranno elevate ammende per circa 7000 euro. Sono emerse carenze dal punto di vista igienico e strutturale, per le quali é stata proposta alla ASL la sospensione dell’attività. Nel corso del controllo sono state comminate contravvenzioni totali per un importo di 10.000 euro circa. Ovviamente, quella del Nas è solo una proposta per la Asl, che dovrà adesso procedere con controlli diretti e stabilire quali siano le prescrizioni da seguire, per evitare la sospensione dell'attività.