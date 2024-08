BIMBA DI 11 MESI SOTTO L'ACQUA NELLA VASCA, INDAGATI I GENITORI PER ABBANDONO DI MINORE

Per la vicenda della bimba di 11 mesi, che ha rischiato l'annegamento nela vasca da bagno, la Procura della Repubblica di Teramo ha aperto un fascicolo, che vede i genitori indagati per "abbandono di minori". Una ipotesi di reato - come riferiscono le cronache odierne de Il Centro - contestata dal pm Enrica Medori, che muove i passi dall'ipotesi che al momento del drammatico incidente la piccola e la sorella di due anni fossero da sole nella vasca, mentre i genitroi si trovavano in un'altra stanza dell'abitazione. La dinamica esatta è ancora tutta da ricostruire ma sembra certo che la bambina fosse già nella vasca con la sorellina più grande quando improvvisamente è finita sott'acqua. I primi ad intervenire nell'immediatezza sono stati i genitori che hanno praticato il massaggio cardiaco alla piccola, poi gli operatori del 118 e dell'associazone Soccorso Amico di Mosciano, hanno praticato una lunga manovra rianimatoria per iberare le vie aeree e i polmoni dell'acqua ingerita. La piccola venne poi intubata e trasferita in elicottero a Pescara.

Va ricordato che quello dell'iscrivere i genitori nel registro degli indagati è un atto dovuto, in occasione dell'apertura del fascicolo giudiziaario, ma gli occhi di tutti sono ovviamente rivolti alla piccola, che è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Pescara.