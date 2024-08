GRIGLIATE ALL'APERTO PER FERRAGOSTO, GLI ESPERTI: «NON BRUCIATE LA CARNE E... MEGLIO IL PESCE DEGLI ARROSTICINI»

Ferragosto che viene… furnacella che brucia. Si rinnova in queste ore il rito abruzzesissimo della “canaletta (o canalina)” ferragostana, con centinaia di migliaia di arrosticini pronti ad essere sacrificati in onore delle “Feriae Augusti”, e come sempre si rinnova il rito degli esperti che consigliano. Vediamo cosa.

«Occorre limitare i rischi cancerogeni collegati alla pratica di arrostire la carne» mette in guardia Giorgio Calabrese, docente di Dietoterapia e presidente del Comitato Nazionale della Sicurezza Alimentare (CNSA) del Ministero della Salute che all'Adnkronos Salute snocciola consigli su come fare un ottimo e salutare barbecue per la Festa dell’Assunzione. «La grigliatura sicuramente non va fatta con la carbonella - spiega Calabrese - Quindi posizionare pesce o carne piuttosto che formaggi e verdure sulla brace solo dopo che si è ottenuta una alta temperatura, e comunque per pochi minuti soprattutto se il prodotto è ricco di proteine. Gli alimenti, in particolare carne rossa e pesce, non devono mai annerirsi, solo imbiondirsi. Se c'è una parte nera, va subito tolta».

Il barbecue "da non organizzare troppo spesso ma una volta ogni tanto, se fatto a regola d'arte, ci consente di mangiare piatti unici, eccezionali che soddisfano il nostro palato senza aggravare al tempo stesso il lavoro di cuore e reni" conclude. «Niente carne, grigliate il pesce…» suggerisce invece Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all'università Cattolica di Roma. Le salsicce "possono essere indigeste - prosegue Rebuzzi - mentre la carne rossa dà problemi cardiaci visto che aumenta il colesterolo cattivo (Ldl). Se è possibile, a Ferragosto meglio un pranzo a base di orate e spigole con verdure grigliate”. Attenzione anche "all'abuso di alcol che, oltre inibire il funzionamento del sistema nervoso centrale, rallentando le funzioni cognitive e motorie, in quanto aritmogeno favorisce le aritmie - sottolinea il cardiologo - quindi è opportuno moderarne il consumo”. Anche l'ora della grigliata è importante: "Con queste temperature torride bisogna evitare il barbecue all'orario del pranzo - fa notare Rebuzzi - e posticiparlo la sera. Inoltre, è fondamentale fare attenzione al fuoco troppo caldo che brucia le pietanze". Il calore eccessivo rischia di impoverire gli ortaggi e le verdure di betacarotene, acido folico e vitamina C e di ridurre la presenza di alcune vitamine del complesso B nella carne e nel pesce. "Inoltre, fa male a stomaco e cuore oltre ad agevolare la formazione di sostanze dagli effetti potenzialmente cancerogeni e tossici" conclude.