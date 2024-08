ATRI/L'ASSOCIAZIONE ABRUZZO ONTARIO DONA NUOVE PORTE DA CAMPETTO ALLA VILLA COMUNALE

Il campetto della villa comunale di Atri ha due nuove porte. A donarle l’Associazione Abruzzo Ontario, organizzatrice da anni dell’iniziativa Atri Cup. Un gesto molto apprezzato dall’Amministrazione comunale, e in particolare dal Sindaco Piergiorgio Ferrettie dall’assessora alloSport del Comune di AtriFederica Rompicapoi quali ringraziano sentitamente l’associazione per questo generoso gesto.

“Ringraziamo di cuore – dichiarano Ferretti e Rompicapo – l’associazione Abruzzo Ontario, a partire dal Presidente Antonio Di Musciano,per questo dono, che non è solo per il Comune di Atri, ma per tutti i ragazzi, i bambini e quanti fruiscono del campetto. In passato le porte erano state oggetto di atti vandalici per cui raccomandiamo a tutti di averne cura”.